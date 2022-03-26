Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію

Місто рознесене повністю, не можуть вивезти тяжкопоранених

Станом на 31 день російсько-української війни Чернігів перебуває в оперативному оточенні, складно вивезти поранених і доставити гуманітарну допомогу.

Про це під час пресконференції розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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За словами мера міста, російські окупанти свідомо знищили міст, що сполучає місто з київським напрямком. Через це немає можливості влаштувати гуманітарні коридори, вивезти понад 40 тяжко поранених — це і військові, і цивільні, а також діти. По пішохідному мосту небезпечно перевозити вантажі, оскільки він перебуває під постійними перехресними обстрілами.

"Місто рознесене вщент. Простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли. Убито понад 200 мирних людей. Зараз приблизно в Чернігові знаходяться 120 тисяч городян (до війни було 280-290 тисяч — ред.)… У місті немає постійної електроенергії, воду розвозимо всіма доступними методами", — сказав Атрошенко.

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Міський голова звернувся до влади Німеччини, закликавши їх не купувати російський газ, гроші з контракту якого йдуть на закупівлю російської зброї: "Наше місто стирають з лиця землі, так чинили лише фашисти. У Чернігові є цвинтар німців, які загинули тут під час Другої світової війни. Ми утримуємо його. Хочу, щоб німці це почули, росія, яку ви продовжуєте підтримувати, бомбардує могили ваших дідів".

Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли Чернігів і пошкодили одне з харчових підприємств міста, внаслідок чого стався витік аміаку — безбарвного газу із запахом нашатирного спирту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що біля Чернігова росіяни обстріляли гуманітарний коридор, внаслідок чого поранення отримав український журналіст Андрій Цаплієнко.