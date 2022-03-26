Гірше за нацистів: росіяни обстріляли ще один пам’ятник жертвам Голокосту (фото)

Єврейський меморіал "Дробицький яр" під Харковом потрапив під артилерійський обстріл

У суботу, 26 березня, на виїзді з Харкова (у бік м. Чугуїв) внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в’їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".

Про це повідомляє канал "ТРУХА.Харків".

Перевірені новини про війну і не тільки – шукайте у нашому Telegram

Пам’ятник поставлено на згадку про жертв Голокосту. На цьому місці нацистськими окупаційними військами у 1941-1942 роках було розстріляно від 16 до 20 тисяч людей.

Меморіальний комплекс "Дробицький Яр"

Нагадаємо, що 1 березня російські нацисти не посоромилися атакувати територію Бабиного Яру у Києві. Це сталося під час обстрілів телевежі у столиці України. Того ж дня керівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" засудило дії рф на території України.

Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські території однією з найгарячіших точок ведення бойових дій стала перша столиця України – Харків. Результати щоденних обстрілів міста армією рф вдалося зняти кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.