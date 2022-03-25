Моторошні руїни "неживого" центру Харкова з висоти пташиного польоту: екслюзивне відео "Телеграфу"

російські окупанти й надалі продовжують бомбити місто та вбивати його мирне населення

З перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські території найгарячішою точкою ведення бойових днів стала перша столиця України — місто Харків. Фашистські війська путіна невпинно знищують як військову, так і цивільну інфраструктуру міста та жорстоко вбивають мирних жителів, які усім серцем вірять, що це пекло закінчиться вже сьогодні.

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Результати систематичних обстрілів російської армії з висоти пташиного польоту вдалося зняти кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.

На кадрах видно одну з головних адміністративних будівель, яка знаходиться у самісінькому центрі міста, на вулиці Сумській — Харківську обласну державну адміністрацію, а також інші споруди, розташовані на площі Свободи. Саме сюди нелюди поцілили 1 березня, знищивши усе, що стояло під відкритим небом.

В результаті обстрілу того дня постраждало багато мирних жителів, серед яких були й діти.

На місці чергового військового злочину російської федерації досі працюють рятувальники та небайдужі громадяни, розбираючи завали будівель. Згідно з попередніми відомостями під розбитими стінами вже було знайдено тіла 24 людей, проте ця цифра, на жаль, ще не остаточна, оскільки роботи тривають дотепер…

Відео розбитого міста від Яна Доброносова, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" показував жахливі кадри ще одного українського міста, яке російські загарбники буквально стирають з лиця землі, систематично обстрілюючи мирних жителів, які залишилися виживати у бомбосховищах і підвалах. Маріуполь — це населений пункт, в якому путінська армія влаштувала звірячий геноцид і продовжує й надалі вчиняти там свої військові злочини.