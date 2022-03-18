Ранок у Львові розпочався з вибухів: перші деталі та фото

Вибухи пролунали близько 6:30.

Вранці 18 березня у Львові пролунали вибухи. За словами очевидців, їх було кілька. На місце виїхали служби ДСНС.

У місті досі повітряна тривога, тож усіх просять залишатися у укриттях. Також просять не публікувати у соцмережах фото та відео вибухів.

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"Увага! Є інформація про вибухи, поки всіх просимо лише у приватні повідомлення надавати фото. Усі служби на місці. Не розповсюджуйте фото місця падіння!", – повідомляють жителі міста у Facebook.

У Львові прогриміли вибухи

Зазначимо, що станом на 6:00 ранку у більшості міст та областей України оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 13 березня в результаті ракетного обстрілу Яворівського полігону, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки у Львівській області, загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.