"З такою мордою треба стояти біля туалета": у мережі жорстко відповіли творцю "Сватів" Радзюкевичу на маячню про Україну
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Колишній колега Зеленського видав чергову порцію маячні про Україну і отримав відповідь
Едуард Радзюкевич — російський актор, режисер однієї з частин "Сватів", пропагандист і путініст. Він сильно змінився за останні роки, а нещодавно видав чергову порцію маячні про Україну. Однак українці не стали мовчати і жорстко йому відповіли.
"Телеграф" розповість, як у мережі відреагували на заяви Радзюкевича про Україну та Зеленського.
Радзюкевич про Україну — що він сказав?
Нещодавно в Росії вийшло нове інтерв’ю 60-річного путініста Радзюкевича, в якому він вибухнув черговою порцією маячні та пропаганди про Україну. Зокрема, актор назвав нашу країну "фашистською державою, яка не повинна існувати" і зібрався поїхати на фронт. Проте воювати він "не може за станом здоров’я", тож збирається там виступати перед російськими окупантами.
Також Радзюкевич висловився про президента України Володимира Зеленського, з яким деякий час разом працював. За словами актора, він приїжджав до Києва під час зйомок "Сватів" і там усі говорили російською мовою. І Зеленський тоді теж говорив російською і "був нормальним та адекватним". Однак тепер усе змінилося і він — "вбивця, фашист та наркоман".
Що відповіли українці пропагандисту?
У коментарях під постами про маячню Радзюкевича українці мовчати не стали і гідно відповіли, що про нього думають. Примітно, що напхали актору не лише українці, а й росіяни у коментарях під самим інтерв’ю. Деякі користувачі відзначили, що він вже геть-чисто пропив мізки і несе маячню:
- Сам зникни, дебіл.
- Це ви мерзенні вбивці! Це ви прийшли до нашої України та вбиваєте мирне населення!
- Паскуда, це ти не повинен існувати, прости Господи!
- Скільки цих придурків розвелося?
- Які всі гниди кінчені, гидко дивитися.
- Ракова пухлина у світі – ця болотна країна. Вона спокійно нікому не дає жити. Її треба знищити назавжди.
- З такою мордою треба стояти біля туалету і кричати: "зайнято!".
- Ще одне недороблене відгукнулося.
- Тебе вже не буде, а Україна буде процвітати!
- Як сказав би мій тато: "у нього розумові здібності не вищі за плінтус".
- Ось побачимо після Перемоги України, що він скаже про свою рашу. Слава Україні!
- Боже, не країна, а відморожені дебіли.
- Це таких, як ти не має існувати. Путлерівська шавка.
- Скільки ще таких гнид у раші? Вони вірять у те, що кажуть?
- Скотина, Україна була і буде, а ти падло підеш до кобзона.
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