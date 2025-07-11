"З такою мордою треба стояти біля туалета": у мережі жорстко відповіли творцю "Сватів" Радзюкевичу на маячню про Україну

Колишній колега Зеленського видав чергову порцію маячні про Україну і отримав відповідь

Едуард Радзюкевич — російський актор, режисер однієї з частин "Сватів", пропагандист і путініст. Він сильно змінився за останні роки, а нещодавно видав чергову порцію маячні про Україну. Однак українці не стали мовчати і жорстко йому відповіли.

"Телеграф" розповість, як у мережі відреагували на заяви Радзюкевича про Україну та Зеленського.

Радзюкевич про Україну — що він сказав?

Нещодавно в Росії вийшло нове інтерв’ю 60-річного путініста Радзюкевича, в якому він вибухнув черговою порцією маячні та пропаганди про Україну. Зокрема, актор назвав нашу країну "фашистською державою, яка не повинна існувати" і зібрався поїхати на фронт. Проте воювати він "не може за станом здоров’я", тож збирається там виступати перед російськими окупантами.

Також Радзюкевич висловився про президента України Володимира Зеленського, з яким деякий час разом працював. За словами актора, він приїжджав до Києва під час зйомок "Сватів" і там усі говорили російською мовою. І Зеленський тоді теж говорив російською і "був нормальним та адекватним". Однак тепер усе змінилося і він — "вбивця, фашист та наркоман".

Що відповіли українці пропагандисту?

У коментарях під постами про маячню Радзюкевича українці мовчати не стали і гідно відповіли, що про нього думають. Примітно, що напхали актору не лише українці, а й росіяни у коментарях під самим інтерв’ю. Деякі користувачі відзначили, що він вже геть-чисто пропив мізки і несе маячню:

Сам зникни, дебіл.

Це ви мерзенні вбивці! Це ви прийшли до нашої України та вбиваєте мирне населення!

Паскуда, це ти не повинен існувати, прости Господи!

Скільки цих придурків розвелося?

Які всі гниди кінчені, гидко дивитися.

Ракова пухлина у світі – ця болотна країна. Вона спокійно нікому не дає жити. Її треба знищити назавжди.

З такою мордою треба стояти біля туалету і кричати: "зайнято!".

Ще одне недороблене відгукнулося.

Тебе вже не буде, а Україна буде процвітати!

Як сказав би мій тато: "у нього розумові здібності не вищі за плінтус".

Ось побачимо після Перемоги України, що він скаже про свою рашу. Слава Україні!

Боже, не країна, а відморожені дебіли.

Це таких, як ти не має існувати. Путлерівська шавка.

Скільки ще таких гнид у раші? Вони вірять у те, що кажуть?

Скотина, Україна була і буде, а ти падло підеш до кобзона.

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