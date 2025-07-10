Українці "привітали" Влада Яму з днем народження: танцюрист їдко відповів

Цього дня, 10 липня, хореограф відзначає свій день народження

Влад Яма — колись популярний в Україні танцюрист та шоумен, який виїхав із України у перші дні повномасштабної війни. Відомо, що артист із дружиною та сином оселилися у США, де й живуть увесь цей час.

Цього дня, 10 липня, Влад Яма відзначає день народження – йому виповнилося 43 роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як українці привітали колишнього кумира зі святом.

Треба сказати, що навіть на четвертий рік війни та втечі Влада Ями за кордон українці не перестають хейтувати його в соцмережах. Однак якщо раніше танцюрист відмовчувався, то тепер їдко відповідає фоловерам на критику.

Звичайно ж, нових фото в день народження хореограф постити не став, мабуть, остерігаючись нової хвилі хейту. Проте українці нагадали йому, що про нього думають у коментарях під попередніми постами.

Так, наприклад, кілька днів тому Яма опублікував фото із дружиною Ліліанною під час прогулянки у Нью-Йорку. У коментарях його іронічно запитали, чи це фото з Куп’янська чи з Херсона. На це Влад саркастично відповів, що вони в Ужгороді. І відразу почалася жвава дискусія, у якій користувачі нагадали хореографу про совість і людяність.

Зазначимо, що Влад Яма із сім’єю з 2022 року живуть у Майамі. Там хореограф продовжує займатися танцями, проводить майстер-класи, а також влаштовує вечірки, де сам виступає, як діджей. У перші роки війни танцюрист приєднувався до благодійних акцій українців зі збору коштів на підтримку ЗСУ.

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