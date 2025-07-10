Украинцы "поздравили" Влада Яму с днем рождения: танцор едко ответил

В этот день, 10 июля, хореограф отмечает свой день рождения

Влад Яма — когда-то популярный в Украине танцор и шоумен, который выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны. Известно, что артист с женой и сыном поселились в США, где и живут все это время.

В этот день, 10 июля, Влад Яма отмечает день рождения — ему исполнилось 43 года. "Телеграф" решил выяснить, как украинцы "поздравили" бывшего кумира с праздником.

Надо сказать, что даже на четвертый год войны и побега Влада Ямы за границу, украинцы не перестаю хейтить его в соцсетях. Однако если раньше танцор отмалчивался, то теперь едко отвечает фолловерам на критику.

Конечно же новых фото в день рождения хореограф постить не стал, видимо, остерегаясь новой волны хейта. Однако украинцы напомнили ему, что о нем думают в комментариях под предыдущими постами.

Так, например, несколько дней назад Яма опубликовал фото с женой Лилианной во время прогулки в Нью-Йорке. В комментариях его иронично спросили, это фото из Купянска или с Херсона. На это Влад саркастично ответил, что они в Ужгороде. И тут же началась оживленная дискуссия, в которой пользователи напомнили хореографу о совести и человечности.

Отметим, что Влад Яма с семьей с 2022 года живут в Майами. Там хореограф продолжает заниматься танцами, проводит мастер-классы, а также устраивает вечеринки, где сам выступает, как диджей. В первые годы войны танцор присоединялся к благотворительным акциям украинцев по сбору средств на поддержку ВСУ.

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