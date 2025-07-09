Актриса родилась в Украине, но построила карьеру в РФ

Лия Ахеджакова — известная советская и российская актриса театра и кино. Она родилась в Днепре, однако карьеру построила в Советском союзе и России. Во время полномасштабной войны звезда поддержала Украину, осудив путинский режим.

В этот день, 9 июля, Лия Ахеджакова отмечает день рождения — ей исполнилось 87 лет. По этому поводу "Телеграф" расскажет, как начиналась карьера актрисы и как она выглядела в молодости.

Лия Ахеджакова в молодости — какой она была

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Она выросла в творческой семье, где мама была актрисой Адыгейского драматического театра, а отчим — главным режиссером театра.

Лия Ахеджакова в школьные годы

После школы Лия пыталась поступить на факультет журналистики, однако провалилась и вынуждена была полтора года учится в институт цветных металлов. После этого она поступила в театральный институт ГИТИС, там она считалась одной из лучших студенток на курсе.

Лия Ахеджакова в юности

По окончанию учебы в театральном Ахеджакова по распределению попала в Московский театр юного зрителя. Там она проработала около десяти лет и чаще всего фигурировала в амплуа травести. А с 1977 года и по сей день актриса работает в московском театре "Современник".

Лия Ахеджакова в юности

Лия Ахеджакова в молодости

В 1973 году Лия Ахеджакова дебютировала в кино — она сыграла роль в ленте "Ищу человека". Примечательно, что ее травести-амплуа эксплуатировали и в кино, она часто получала роли мальчиков. Однако со временем этот образ отошел.

Лия Ахеджакова в фильме "Ирония судьбы или С легким паром"

Настоящую популярность Ахеджакова получила после выхода на экраны новогодней комедии "Ирония судьбы или С легким паром". А закрепить успех кинокарьеры помог фильм "Служебный роман", который вышел спустя два года и в котором она сыграла роль секретарши Верочки. Эта роль стала действительно культовой для Ахеджаковой – реплики ее героини растащили на цитаты, а ее наградили Государственной премией имени братьев Васильевых.

Лия Ахеджакова в фильме "Служебный роман"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Лии Ахеджаковой. У нее было три мужа и не было детей.