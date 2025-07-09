Виступала в амплуа травесті і прославилася в "Іронії долі": як у молодості виглядала Лія Ахеджакова

Актриса народилася в Україні, але збудувала кар’єру в РФ

Лія Ахеджакова — відома радянська та російська актриса театру та кіно. Вона народилася у Дніпрі, проте кар’єру збудувала у Радянському союзі та Росії. Під час повномасштабної війни зірка підтримала Україну, засудивши путінський режим.

Цього дня, 9 липня, Лія Ахеджакова відзначає день народження – їй виповнилося 87 років. З цього приводу "Телеграф" розповість, як розпочиналася кар’єра актриси і як вона виглядала в молодості.

Лія Ахеджакова в молодості — якою вона була

Радянська та російська актриса Лія Ахеджакова народилася 9 липня 1938 року у Дніпропетровську. Вона виросла у творчій родині, де мама була актрисою Адигейського драматичного театру, а вітчим – головним режисером театру.

Лія Ахеджакова у шкільні роки

Після школи Лія намагалася вступити на факультет журналістики, проте провалилася і змушена була півтора роки навчатися в інституті кольорових металів. Після цього вона вступила до театрального інституту ГІТІС, там вона вважалася однією з найкращих студенток на курсі.

Лія Ахеджакова в юності

Після закінчення навчання у театральному Ахеджакова за розподілом потрапила до Московського театру юного глядача. Там вона пропрацювала близько десяти років і найчастіше фігурувала в амплуа травесті. А з 1977 року і донині актриса працює у московському театрі "Сучасник".

Лія Ахеджакова в юності

Лія Ахеджакова в молодості

У 1973 році Лія Ахеджакова дебютувала у кіно — вона зіграла роль у стрічці "Шукаю людину". Цікаво, що її травесті-амплуа експлуатували і в кіно, вона часто отримувала ролі хлопчиків. Однак згодом цей образ відійшов.

Лія Ахеджакова у фільмі "Іронія долі або З легкою парою"

Справжню популярність Ахеджакова отримала після виходу на екрани новорічної комедії "Іронія долі або З легкою парою". А закріпити успіх у кінокар’єрі допоміг фільм "Службовий роман", який вийшов через два роки і в якому вона зіграла роль секретарки Вірочки. Ця роль стала справді культовою для Ахеджакової – репліки її героїні розтягли на цитати, а її нагородили Державною премією імені братів Васильєвих.

Лія Ахеджакова у фільмі "Службовий роман"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Лії Ахеджакової. У неї було троє чоловіків і не було дітей.