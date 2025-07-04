Уже не Ассоль: как сейчас выглядит певица Катя Гуменюк, которая была популярна в детстве

Певица сильно изменилась и теперь выступает под другим именем

Катя Гуменюк — известная украинская певица, которая получила первую популярность в детстве и в то время конкурировала с такой же юной Алиной Гросу. Украинцы знают Катю под сценическим именем Ассоль. Однако теперь она выступает под другим сценическим именем и выглядит очень эффектно.

В этот день, 4 июля, Катя Гуменюк отмечает день рождения — ей исполнился 31 год. По этому поводу "Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит бывшая Ассоль и как сложилась ее судьба.

Катя Гуменюк — от Ассоль до Swoiia

Катя Гуменюк родилась в Донецке 4 июля 1994 года, ей исполнился 31 год. Отец девушки — бизнесмен и бывший народный депутат Игорь Гуменюк. Екатерина с детства занималась музыкой, принимала участие в разных творческих конкурсах, и уже в 7 лет дебютировала на большой сцене под творческим именем Ассоль. В тот же год вышел первый альбом юной певицы и клип на песню "Алые паруса".

После успеха песни "Алые паруса", которую крутили на радио и музыкальных каналах, маленькую Катю начали звать сниматься в ​​музыкальных программах, мюзиклах, сериалах. Также она наравне со взрослыми артистами принимала участие в разнообразных концертах и звездных мероприятиях.

В 2008 году певица Ассоль выпустила второй альбом "О тебе". Его презентация состоялась на высшем уровне в киевском клубе "Арена". Однако превзойти успех "Алых парусов" уже не удалось.

В 2012 году Катя окончила школу и пропала из украинского шоу-бизнеса — она взяла сценическую паузу и отправилась учится в Великобританию. Там певица в 2016 году получила диплом юриста, а потом продолжила учебу, выбрав специальность "гостиничный и туристический менеджмент". Однако все это время Ассоль не переставала заниматься музыкой и оттачивала вокальное мастерство.

Так, например, в 2010 году она выпустила новую песню "Я не предам", исполненную в стиле R&B. В 2012 году Ассоль принимала участие в третьем сезоне шоу "X-Фактор". А в 2016 году Катя Гуменюк пробовала свои силы в вокальном шоу "Голос країни".

Еще одна попытка вернуться на сцену состоялась в 2019 году. Артистка заявила, что теперь будет выступать под сценическим именем "katya". Однако позже снова решила вернуться к привычному псевдо Assol.

В 2020 году Гуменюк решила попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение-2020. Она пришла на конкурс с песней Save It, однако украинцы эту композицию не оценили.

В начале полномасштабной войны Катя Гуменюк была в Украине. Она волонтерила в фонде PETS NEED YOU, который помогал животным, которые пострадали от боевых действий. Однако вскоре после этого Ассоль полностью исчезла из медийного пространства, девушка перестала появляться в Facebook и закрыла страницу в Instagram.

Уже летом 2023 года Ассоль появилась в украинском шоу-бизнесе снова — теперь под новым именем Swoiia. Сначала она под новым именем представила песню на украинском языке "Сестра", а в сентябре 2023 года спела дуэтом с Настей Каменских песню "Сяйво".

Надо сказать, что в последнее время певица Swoiia плодотворно работает. За время войны она выпустила более 10 песен на украинском языке, среди которых также есть дуэты с MÉLOVIN и

Alekseev. Также Катя активно ведет свои соцсети, у нее более 8 тысяч подписчиков в Instagram. К слову, девушка сейчас очень эффектно выглядит — у нее роскошные длинные волосы и невероятная фигура.

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