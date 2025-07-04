Вже не Ассоль: як зараз виглядає співачка Катя Гуменюк, яка була популярна у дитинстві

Співачка сильно змінилася і тепер виступає під іншим ім’ям

Катя Гуменюк — відома українська співачка, яка здобула першу популярність у дитинстві та на той час конкурувала з такою ж юною Аліною Гросу. Українці знають Катю під сценічним ім’ям Ассоль.

Цього дня, 4 липня, Катя Гуменюк відзначає день народження – їй виповнився 31 рік. З цього приводу "Телеграф" розповість, як зараз виглядає колишня Ассоль та як склалася її доля.

Катя Гуменюк — від Ассоль до Swoiia

Катя Гуменюк народилася у Донецьку 4 липня 1994 року, їй виповнився 31 рік. Батько дівчини – бізнесмен та колишній народний депутат Ігор Гуменюк. Катерина з дитинства займалася музикою, брала участь у різних творчих конкурсах, і вже у 7 років дебютувала на великій сцені під творчим ім’ям Ассоль. Того ж року вийшов перший альбом юної співачки та кліп на пісню "Алые паруса".

Після успіху пісні "Алые паруса", яку крутили на радіо та музичних каналах, маленьку Катю почали кликати зніматися у музичних програмах, мюзиклах, серіалах. Також вона нарівні з дорослими артистами брала участь у різноманітних концертах та зіркових заходах.

У 2008 році співачка Ассоль випустила другий альбом "О тебе". Його презентація відбулася на найвищому рівні у київському клубі "Арена". Однак перевершити успіх "Алых парусов" вже не вдалося.

У 2012 році Катя закінчила школу і зникла з українського шоу-бізнесу — вона взяла сценічну паузу і вирушила вчитися до Великобританії. Там співачка у 2016 році отримала диплом юриста, а потім продовжила навчання, обравши спеціальність "готельний та туристичний менеджмент". Проте весь цей час Ассоль не переставала займатися музикою та відточувала вокальну майстерність.

Так, наприклад, у 2010 році вона випустила нову пісню "Я не предам", виконану в стилі R&B. У 2012 році Ассоль брала участь у третьому сезоні шоу "X-Фактор". А у 2016 році Катя Гуменюк пробувала свої сили у вокальному шоу "Голос країни".

Ще одна спроба повернутися на сцену відбулася у 2019 році. Артистка заявила, що тепер виступатиме під сценічним ім’ям Katya. Однак пізніше знову вирішила повернутися до звичного псевдо Assol.

У 2020 році Гуменюк вирішила спробувати свої сили у Нацвідборі на Євробачення-2020. Вона прийшла на конкурс із піснею Save It, проте українці цю композицію не оцінили.

На початку повномасштабної війни Катя Гуменюк була в Україні. Вона волонтерила у фонді PETS NEED YOU, який допомагав тваринам, постраждалим від бойових дій. Однак невдовзі після цього Ассоль повністю зникла з медійного простору, дівчина перестала з’являтися у Facebook та закрила сторінку в Instagram.

Вже влітку 2023 Ассоль з’явилася в українському шоу-бізнесі знову — тепер під новим ім’ям Swoiia. Спочатку вона під новим ім’ям представила пісню українською мовою "Сестра", а у вересні 2023 року заспівала дуетом із Настею Каменських пісню "Сяйво".

Слід сказати, що останнім часом співачка Swoiia плідно працює. За час війни вона випустила понад 10 пісень українською мовою, серед яких також є дуети з MÉLOVIN та Alekseev. Також Катя активно веде свої соцмережі, має більше 8 тисяч підписників в Instagram. До речі, дівчина зараз дуже ефектно виглядає — у неї розкішне довге волосся та неймовірна фігура.

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