Поховав дружину та сина і живе один: як виглядає батько Кузьми Скрябіна і що про нього відомо

Батько загиблого музиканта Кузьми Скрябіна залишився сам і живе під Львовом

Андрій Кузьменко, відоміший як Кузьма Скрябін — легендарний український музикант, який трагічно загинув в ДТП у лютому 2014 року. І якщо про маму артиста відомо багато, вона часто з’являлася в медіапросторі, то про батька артиста мало хто знає.

"Телеграф" розповість, що відомо про тата Кузьми Скрябіна, де він зараз і як виглядає.

Віктор Кузьменко — що про нього відомо

Батько Кузьми Скрябіна Віктор Кузьменко народився 1942 року у Малинському районі Житомирської області. Після Другої світової війни його родина перебралася до родичів на Львівщину, там уже народився майбутній музикант Кузьма Скрябін. Відомо, що Віктор Кузьмич за фахом інженер він усе життя працював на хімічних підприємствах.

На початку 1990-х років після поїздки до Вільнюса батько та мама Кузьми Скрябіна захопилися виготовленням глиняних дзвіночків та фігурок. Вони не тільки робили їх для себе, а й продавали ці хенд-мейд фігурки всім охочим. До речі, після смерті дружини Ольги Михайлівни у вересні 2023 року Віктор Кузьмич навіть у своєму почесному віці продовжує робити ці глиняні фігурки та дзвіночки.

Наразі батько Кузьми Скрябіна живе один у будинку, де раніше жив із дружиною і куди час від часу навідувався син-музикант. Цей будинок у селі Брюховичі під Львовом, і саме у цьому селі й похований Кузьма Скрябін та його мама Ольга Михайлівна.

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