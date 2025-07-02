Похоронил жену и сына и живет один: как выглядит отец Кузьмы Скрябина и что о нем известно

Отец погибшего музыканта Кузьмы Скрябина остался один и живет под Львовом

Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин — легендарный украинский музыкант, который трагически погиб в ДТП в феврале 2014 года. И если о маме артиста известно много, она часто появлялась в медиапространстве, то об отце артиста мало кто знает.

"Телеграф" расскажет, что известно о папе Кузьмы Скрябина, где он сейчас и как выглядит.

Виктор Кузьменко — что о нем известно

Отец Кузьмы Скрябина Виктор Кузьменко родился 1942 года в Малинской районе Житомирской области. После Второй мировой войны его семья перебралась к родственникам на Львовщину, там уже и родился будущий музыкант Кузьма Скрябин. Известно, что Виктор Кузьмич по специальности инженер, он всю жизнь работал на химических предприятиях.

В начале 1990-х годов после поездки в Вильнюс отец и мама Кузьмы Скрябина увлеклись изготовлением глиняных колокольчиков и фигурок. Они не только делали их для себя, но также продавали эти хенд-мейд фигурки всем желающим. К слову, после смерти жены Ольги Михайловны в сентябре 2023 года, Виктор Кузьмич даже в своем почетном возрасте продолжает делать эти глиняные фигурки и колокольчики.

Сейчас отец Кузьмы Скрябина живет один в доме, где раньше жил с женой и куда время от времени наведывался сын-музыкант. Этот дом в селе Брюховичи под Львовом, и именно в этом селе и похоронен Кузьма Скрябин и его мама Ольга Михайловна.

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