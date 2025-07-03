Оля Полякова станет тещей: 20-летняя дочь певицы объявила о помолвке, что известно об избраннике (фото, видео)

Маша Полякова показала фото с помолвки со своим избранником

Старшая дочь певицы Оли Поляковой 20-летняя Маша Полякова объявила о помолвке. Девушка опубликовала в Instagram романтичные кадры с яхты, на которых видно ее избранника и кольцо, которое он ей подарил и предложил выйти за него замуж.

В ролике длинноволосый кудрявый парень выглядывает из нижней палубы, держа в руках милый букет цветов. Он обращается к Маше с теплыми словами, а потом поднимается к ней и предлагает ей стать его женой. Маша соглашается и подставляет руку для кольца.

В подписи к видео Полякова-младшая отметила страницу парня и написала, что любит его. Стоит отметить, что избранника Марии зовут Эден Пассарелли. Судя по странице, он начинающий музыкант. К слову, парень в своих соцсетях также опубликовал видео с помолвки с Машей Поляковой.

Сама Оля Полякова пока не комментировала помолвку старшей дочери Маши. Отметим, что ранее Мария рассказывала в соцсетях о другом своем бойфренде Никите, а об Эдене у нее не было постов. Так что подписчики разделились на два лагеря — одни поздравляют девушку с новым статусом невесты, а другие уверены, что это шутка и Маша просто решила всех разыграть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Оли Поляковой Марии. Она зарабатывает себе на жизнь на раскладах Таро.