Оля Полякова взбудоражила воображение подписчиков пикантными кадрами из ванны(фото)

Певица засветилась голой в сторис

Известная украинская певица Оля Полякова, подразнившая горячими кадрами по отдыху с дочерью, показалась абсолютно голой, лежа в ванне. Звезда сняла стресс и снова взбудоражила воображение подписчиков.

Видео певица сняла, лежа в ванне. Звезда решила пообщаться с подписчиками таким образом. Пикантными кадрами Оля Полякова поделилась на своей странице в Instagram.

Да, Оля Полякова решила записать разговорную сторис, лежа в ванне и показалась голой. Певица поблагодарила своих фанов за то, что они ходят на ее концерты и как всегда не обошлось без шуток. "Дорогие мои, я решила вам из ванны выйти. Ну что, я в ванной. Хочу вам просто поблагодарить всех, зрителей на этих прекрасных концертах", — высказалась Оля Полякова.

Не обошлось без факапов. Во время того, как певица благодарила своих фанатов, забыла название города, где давала концерт буквально несколько дней назад. Однако звезда быстро отшутилась, сказав, что она "еще молоденькая", хотя и у нее "память хе**вая".

Оля Полякова поехала в тур по украинским городам и почти каждый день дает концерты. Своими успехами певица делится в соцсетях.

Напомним, что на днях певица заинтриговала подписчиков совместным видео с ведущей Марией Ефросининой, с которой они якобы поссорились. Звезды ранее снимали шоу на YouTube "Взрослые девочки", которое было достаточно популярным и обсуждаемым. Поэтому, вероятно, фаны звездного дуэта могут ожидать его возвращения в медиапространство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о живущей в России сестре Маше Ефросининой. Лиза Ефросинина также бывшая супруга старшего сына экс-президента Украины Виктора Ющенко Андрея.