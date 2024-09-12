Оля Полякова розбурхала уяву підписників пікантними кадрами з ванни (відео)

Співачка засвітилася голою у сторіс

Відома українська співачка Оля Полякова, яка подражнила гарячими кадрами з відпочинку з донькою, показалася абсолютно голою, лежачи у ванній. Зірка зняла сторіс і знову розбурхала уяву підписників.

Відео співачка зняла, лежачи у ванній. Зірка вирішила поспілкуватися з підписниками в такий спосіб. Пікантними кадрами Оля Полякова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля Полякова вирішила записати розмовну сторіс, лежачи у ванній і показалася голою. Співачка подякувала своїм фанам за те, що вони ходять на її концерти і як завжди, не обійшлося без жартів. "Дорогенькі мої, я вирішила вам з ванни вийти. Ну що, я в ванній. Хочу вам просто подякувати всім, глядачам на цих прекрасних концертах", — висловилася Оля Полякова.

Не обійшлося й без факапів. Під час того, як співачка дякувала своїм фанам, забула назву міста, де давала концерт буквально кілька днів тому. Однак зірка швидко віджартувалася, сказавши, що вона "ще молоденька", хоч і у неї "пам’ять хе**ва".

Оля Полякова поїхала в тур українськими містами і майже щодня дає концерти. Своїми успіхами співачка ділиться у соцмережах.

Нагадаємо, що днями співачка заінтригувала підписників спільним відео з ведучою Марією Єфросиніною, з якою вони нібито посварилися. Зірки раніше знімали шоу на YouTube "Дорослі дівчатка", яке було досить популярним та обговорюваним. Тому, ймовірно, фани зіркового дуету можуть очікувати на його повернення в медіапростір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сестру Маші Єфросиніної, яка живе у Росії. Ліза Єфросиніна також колишня дружина старшого сина експрезидента України Віктора Ющенка Андрія.