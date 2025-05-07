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Зарабатывает сама на раскладах Таро: что известно о дочери Оли Поляковой Марии

Автор
Наталья Дума
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Автор
Старшей дочери Оли Поляковой сейчас 20 лет
Старшей дочери Оли Поляковой сейчас 20 лет. Фото Колаж Телеграфу

Девушка не живет с родителями и обеспечивает себя сама с помощью блога и карт Таро

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Мария выросла на глазах публики. Она смогла сформировать собственную идентичность, стать солисткой рок-группы и продолжает вести свой блог, несмотря на критику в соцсетях и популярность мамы.

Маша Полякова не боится делиться личной жизнью и игнорирует хейт. "Телеграф" решил выяснить, что известно о 20-летней дочери Оли Поляковой.

Что известно о Маше Поляковой

С подросткового возраста Маша Полякова не стесняется показывать свою жизнь в соцсетях. Она даже зарабатывает на своем блоге, а Оля Полякова в одном из выпусков "Взрослых девочек" рассказывала, что ее старшая дочь совершенно не берёт денег у родителей.

Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram.com/marypoppers1

Сейчас на странице в Instagram Маше Поляковой 176 тысяч фолловеров, а в TikTok — более 360 тысяч. В блоге девушка не только делится личным мнением, но и проводит онлайн-расписания Таро. По словам Марии в интервью Славе Демину, это приносит ей доход в 50 тысяч гривен в месяц.

Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram.com/marypoppers1

Также Мария развивает музыкальную карьеру. Она солистка собственной группы "Швы", с которой девушка уже выпустила несколько песен и даже клипов на них. Она училась в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, но из-за проблем с визой была вынуждена вернуться в Украину. Однако Мария продолжала обучение на композиторском факультете в академии им. Чайковского. Сейчас, по словам ее мамы на шоу, девушка уже вернулась в колледж Беркли.

Маша Полякова
Фото: instagram.com/marypoppers1

Мария не стесняется говорить о романтических отношениях. Раньше она встречалась с парнем, по имени Артур, но они расстались. Сейчас она находится в отношениях с IТ-специалистом Никитой. Пара живет вместе.

Маша Полякова с парнем
Фото: instagram.com/marypoppers1

Ранее Маша Полякова часто сталкивалась с критикой в соцсетях. Ее хейтили из-за внешности и фигуры. Оля Полякова достаточно резко реагировала на негативные комментарии, посвященные дочери. Однако сама Мария на критику не реагирует.

Маша Полякова
Фото: instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова
Фото: instagram.com/marypoppers1

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о маме Екатерины Усик. Сейчас теща Александра Усика находится за границей вместе с двумя внуками.

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#Оля Полякова #Маша Полякова