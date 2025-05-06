Живёт с внуками за границей: что известно о теще Александра Усика и как она выглядит

Сыновья Усиков Михаил на Кирилл живут в Испании с бабушкой и дедушкой

В тени славы абсолютного чемпиона мира Александра Усика остается его жена Екатерина. Пока муж за границей готовится к поединкам, она остается в Киеве, заботится о детях и доме, а также занимается бизнесом. Однако в их семье еще одна женщина, которая играет непубличную, но очень важную роль. Речь идет о маме Екатерины Усик. Она проживает за границей с двумя внуками, пока в Украине идет война.

Она очень редко возникает в соцсетях Екатерины. "Телеграф" решил выяснить, что известно о маме жены Александра Усика.

Что известно о теще Александра Усика

Екатерина Усик родилась в городе Красноярске, где познакомились ее родители. Мама родом из Кривого Рога, где работала учительницей, а отец из Симферополя, где он зарабатывал деньги как таксист.

Уже через две недели после знакомства, пара узнала, что ждет дочь. Родители Екатерины вместе уже 39 лет. Жена Усика отмечала в интервью Славе Демину, что она "выросла в семье, где ее очень любили".

Сейчас, во время полномасштабного вторжения России в Украину, сыновья Екатерины и Александра Кирилл и Михаил живут вместе с бабушкой и дедушкой в Испании. Екатерина рассказывала, что регулярно ездит к сыновьям, и даже хотела забрать их домой, но узнала, что беременна четвёртым ребенком — дочерью Марией.

" Я каждые полтора месяца выезжаю к ним где-то на 2 недели. И они должны где-то в апреле ко мне… Миша еще не видел Машу, и мой отец еще не видел Машу вживую. Они приедут и ее увидят впервые ", — делилась Екатерина.

К примеру, недавно Екатерина посещала своих детей. Она поделилась теплыми фото из Испании, на которых предстала вместе с мамой.

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