Живе з онуками за кордоном: що відомо про тещу Олександра Усика і як вона виглядає

Сини Усиків Михайло на Кирило мешкають в Іспанії з бабусею та дідусем

У тіні слави абсолютного чемпіона світу Олександра Усика залишається його дружина Катерина. Вона залишається в Києві, коли чоловік за кордоном готується до поєдинків, дбає про дітей та будинок, а також займається бізнесом. Однак у їхній родині є ще одна жінка, яка відіграє непублічну, але дуже важливу роль. Йдеться про маму Катерини Усик. Вона мешкає за кордоном з двома онуками, поки в Україні йде війна.

Вона вкрай рідко з’являється у соцмережах Катерини. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму дружини Олександра Усика.

Що відомо про тещу Олександра Усика

Катерина Усик народилася у місті Красноярськ, де познайомились її батьки. Мама родом із Кривого Рогу, де працювала вчителькою, а батько — із Сімферополя, де він заробляв гроші як таксист.

Вже за два тижні після знайомства, пара дізналася, що чекає на доньку. Батьки Катерини разом вже 39 років. Дружина Усика зазначала в інтерв’ю Славі Дьоміну, що вона "виросла у сім'ї, де її дуже любили".

Зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії на Україну, сини Катерини та Олександра Кирило та Михайло мешкають разом із бабусею та дідусем в Іспанії. Катерина розповідала, що регулярно їздить до синів, і навіть хотіла забрати їх додому, але дізналася, що вагітна четвертою дитиною — донькою Марією.

"Я кожні півтора місяця виїжджаю до них десь на 2 тижні. І вони повинні десь у квітні до мене… Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу наживо. Вони приїдуть і її побачать вперше", — ділилася Катерина.

Наприклад, нещодавно Катерина відвідувала своїх дітей. Вона поділилася теплими фото з Іспанії. на яких постала разом із мамою.

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