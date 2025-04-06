Два сини з різницею в 16 років: що відомо про дітей Ірини Білик, які дуже схожі на маму

Молодший син співачки народився за допомогою сурогатного материнства

Популярна українська співачка Ірина Білик — не лише успішна артистка, яка мала насичене особисте життя, але й мама двох синів. Один — творчий музикант, а інший — харизматична дитина, яку зірка рідко показує в соцмережах. Різниця у віці в хлопців — 16 років.

Артистка не приховує синів від публіки, але й не часто розповідає та показує їх. "Телеграф" з нагоди 55-річчя Ірини Білик, вирішив з’ясувати, що відомо про її дітей.

Що відомо про старшого сина Ірини Білик

Первістка артистки звати Гліб. Він народився 18 червня 1999 року. Його батько — Андрій Оверчук, з яким Ірина Білик будувала серйозні стосунки і пара навіть повінчалася, але через зраду з боку чоловіка, розлучилася. Гліб успадкував риси обох батьків — юнак має темне волосся, блакитні очі та виразні риси обличчя.

Юнак вирішив бути схожим на маму не тільки зовнішньо — він пішов її стопами і обрав музичну кар’єру. Він грає на музичних інструментах і навіть створив власний гурт.

Гліб уникає камер, але у 2019 році, на весіллі Аліни Гросу, він вирішив поспілкуватися з пресою. Там він був не лише з мамою, але й зі своєю дівчиною Алісою. Тоді Гліб розповів, що освідчився коханій. Однак згодом стало відомо, що хлопець у стосунках вже з іншою дівчиною, на ім’я Карла.

Мешкає Гліб за кордоном — в Іспанії. Однак він не забуває про підтримку України — він відвідує мітинги на підтримку нашої країни. Зокрема, він брав участь у мітингу в Барселоні, присвяченому 1000 дням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У соцмережах юнак поширює збори на ЗСУ.

Що відомо про молодшого сина Ірини Білик

Другий син співачки народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства. Його батько — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Його ім'я Табріз.

Ірина Білик до початку повномасштабного вторгнення часто показувала сина у соцмережах, але зараз вирішила тримати його життя за завісою приватності. Зараз він навчається у третьому класі і за деякими даними, мешкає за кордоном, в Іспанії.

Раніше "Телеграф" ділився, що Ірина Білик розповіла про важку хворобу. Артистці довелося скасувати концерти у двох великих містах.