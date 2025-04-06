Два сына с разницей в 16 лет: что известно о детях Ирины Билык, которые очень похожы

Младший сын певицы родился с помощью суррогатного материнства

Популярная украинская певица Ирина Билык — не только успешная артистка, у которой была насыщенная личная жизнь, но и мама двух сыновей. Один – творческий музыкант, а другой – харизматичный ребенок, которого звезда редко показывает в соцсетях. Разница в возрасте у ребят – 16 лет.

Артистка не скрывает сыновей от публики, но не часто рассказывает и показывает их. "Телеграф" по случаю 55-летия Ирины Билык решил выяснить, что известно о ее детях.

Что известно о старшем сыне Ирины Билык

Первенца артистки зовут Глеб. Он родился 18 июня 1999 года. Его отец — Андрей Оверчук, с которым Ирина Билык строила серьезные отношения и пара даже обвенчалась, но из-за измены со стороны мужчины, развелась. Глеб унаследовал черты обоих родителей — у парня темные волосы, голубые глаза и выразительные черты лица.

Юноша похож на маму не только внешне — он пошел по ее стопам и выбрал музыкальную карьеру. Он играет на музыкальных инструментах и даже создал собственную группу.

Глеб избегает камер, но в 2019 году на свадьбе Алины Гросу он решил пообщаться с прессой. Там он был не только с мамой, но и со своей девушкой Алисой. Тогда Глеб рассказал, что сделал предложение любимой. Однако впоследствии стало известно, что парень в отношениях уже с другой девушкой по имени Карла.

Живет Глеб за границей – в Испании. Однако он не забывает о поддержке Украины – он посещает митинги в поддержку нашей страны. В частности, он принимал участие в митинге в Барселоне, посвященном 1000 дням с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В соцсетях юноша публикует сборы на ВСУ.

Что известно о младшем сыне Ирины Билык

Второй сын певицы родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства. Его отец – фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Имя мальчика — Табриз.

Ирина Билык до начала полномасштабного вторжения часто показывала сына в соцсетях, но сейчас решила держать его жизнь за занавесом конфиденциальности. Сейчас он учится в третьем классе и по некоторым данным, проживает за границей, в Испании.

Ранее "Телеграф" делился, что Ирина Билык рассказала о тяжелой болезни. Артистке пришлось упразднить концерты в двух крупных городах.