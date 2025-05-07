Заробляє сама на розкладах Таро: що відомо про доньку Олі Полякової Марію

Дівчина не живе з батьками і забезпечує себе сама за допомогою блогу та карт Таро

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Марія виросла на очах публіки. Вона змогла сформувати власну ідентичність, стати солісткою рок-гурту і продовжує вести свій блог попри критику в соцмережах та популярність мами.

Маша Полякова не боїться ділитися особистим життям і ігнорує хейт. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про 20-річну доньку Олі Полякової.

Що відомо про Машу Полякову

З підліткового віку Маша Полякова не соромиться показувати своє життя в соцмережах. Вона навіть заробляє на своєму блозі, а Оля Полякова в одному з випусків "Дорослих дівчаток" розповідала, що її старша донька абсолютно не бере грошей у батьків.

Зараз на сторінці в Instagram Маші Полякової 176 тисяч фоловерів, а в TikTok — понад 360 тисяч. У блозі дівчина не лише ділиться особистими думками, а й проводить онлайн-розклади Таро. За словами Марії в інтерв’ю Славі Дьоміну, це приносить їй дохід у 50 тисяч гривень на місяць.

Також Марія розвиває музичну кар’єру. Вона — солістка власного гурту "Шви", з яким дівчина вже випустила кілька пісень і навіть кліпів на них. Вона навчалася у музичному коледжі Берклі в Бостоні, але через проблеми з візою була вимушена повернутися до України. Однак, Марія продовжувала навчання на композиторському факультеті в академії ім. Чайковського. Зараз, зі слів її мами на шоу, дівчина вже повернулася у коледж Берклі.

Марія не соромиться говорити про романтичні стосунки. Раніше вона зустрічалася з хлопцем, на ім’я Артур, але вони розлучилися. Зараз вона перебуває у стосунках із ІТ-фахівцем Микитою. Пара живе разом.

Раніше Маша Полякова часто стикалася з критикою в соцмережах. Її хейтили через зовнішність та фігуру. Оля Полякова досить різко реагувала на негативні коментарі, присвячені її доньці. Однак сама Марія на критику не реагує.

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