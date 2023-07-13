На доньку Олі Полякової накинулися у мережі за зайву вагу (відео)
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У коментарях деякі не впізнали Машу, але фанати співачки відразу заступилися за дівчину
Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно йшла на чолі української колони на ЛГБТ-прайді в Лондоні, провела спільне тренування зі старшою дочкою. Фігуру 18-річної Марії бурхливо обговорюють у коментарях.
Відео із заняттям Олі та Маші Полякових опубліковано на сторінці співачки у Instagram. Усі вправи мама із донькою виконували під керівництвом тренера.
Так, у ролику Полякова та її старша дочка провели повноцінне тренування, знявши його на камеру. У коментарях деякі користувачі відзначили, що фігура Маші дещо змінилася. Щоправда, віддані шанувальники співачки миттєво заступилися за дівчину та щедро відсипали компліменти обом.
Ось що написали українці у коментарях до публікації Олі Полякової, де вона тренується разом із донькою Марією:
- "Я не впізнала Машу, подумала жінка, їй треба відпочити";
- "Нічого страшного, з багатьма буває, коли змінюють країну, харчування, товстішають, потім беруть себе в руки, змінюють звички і худнуть";
- "Мама — приклад для Машеньки";
- "Маша, нікого не слухай! Ти формуєшся як жінка зараз і в тебе чудові форми";
- "Жінки, які пишуть "Мама виглядає краще за доньку", ви не сповна розуму?"
Нагадаємо, старша дочка Олі Полякової пішла стопами зіркової мами, захопившись музикою. Наразі Марія навчається в університеті Goldsmiths у Лондоні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відома співачка Лана Дель Рей помітно погладшала, але зірка не звертає уваги на хейт і продовжувати одягатися так, як їй подобається. До того ж зайва вага не завадила артистці налагодити особисте життя: раніше вона заручилася зі своїм коханим.