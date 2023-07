Оля Полякова вийшла на вулиці Лондона у войовничому вбранні з українським тризубцем (фото, відео)

Костюм співачки поєднує у собі кольори державного прапора України

Відома артистка Оля Полякова, яка нещодавно шокувала своїми історіями з юності, зараз перебуває у Лондоні (Велика Британія), де очолила українську колону ЛГБТ-прайду. Співачці для заходу створили спеціальний костюм жінки-войовниці.

На своїй сторінці в Instagram -stopies популярна виконавиця опублікувала кілька відео, на яких позує в особливому вбранні. Вона постала в образі незламної жінки, яка бореться за справедливість, права людини та свободу у різних її проявах.

Відомо, що вбрання для Полякової, яке поєднує в собі кольори державного прапора України, створило бренд Mü production. "Родзинкою" образу став елемент у вигляді українського тризубця на грудях артистки. На голові у неї великий шолом, а в руках вона тримає інкрустований меч.

Оля Полякова у костюмі жінки-войовниці у Лондоні

Оля Полякова на ЛГБТ-прайді в образі супергероїні

Оля Полякова взяла участь у ЛГБТ-прайді

Самі ж учасники української колони, яких очолювала артистка, були переважно одягнені у чорне, щоби вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російського агресора. Загалом у ЛГБТ-прайді у столиці Великобританії взяли участь понад 600 груп.

У Telegram-каналі "Культурна Пральня" з’явилися фотографії та відео ходи української колони, яка обрала своїм слоганом алюзію на цитату Зеленського "Give us wings to protect our rainbow".

Українську ЛГБТ-колона у Лондоні

Враховуючи, що між Україною та Великою Британією склалися гарні партнерські стосунки, організатори заходу відмітили, що прайд стане важливим політичним майданчиком, де можна світу нагадати про війну та важливість свободи.

"Телеграф" писав раніше, що доньку української співачки Олі Полякової захейтили у мережі. Дівчина поділилася фотографіями зі столиці Франції та розлютила підписників своїми роздумами.