"Це був жах": Оля Полякова зізналася, як у 16 років бандити вивезли її до лісу, щоб зґвалтувати (відео)

Співачка також розповіла, що її побили і вона три місяці провела у лікарні

Українська виконавиця Оля Полякова, яка свого часу "покарала" співачку-зрадницю Ані Лорак, поділилася шокуючими історіями про свою юність, яку провела у Вінниці. Артистка розповіла, що у 90-ті роки зіткнулася з рекетом і дивом уникла зґвалтування.

Про це співачка розповіла на YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", яке веде з Машею Єфросініною.

Популярна артистка розповіла, що жила у Вінниці і в 90-х роках було безліч бандитів у місті, яким було дозволено абсолютно все і вони до багатьох прискіпувалися, зокрема до неї. Якось її навіть намагалися зґвалтувати і для цього вивезли у 16-річному віці до лісу, але все обійшлося.

Оля Полякова зізналася, що їй вдалося домовитися з бандитами, бо мала добре "підвішений" язик і вона намагалася тиснути на них психологічно.

"Я казала, що я незаймана. Це була правда. А один мене навіть, я пам’ятаю, вивіз і завіз додому. Я йому сказала: "Уяви собі, коли-небудь ти одружишся і в тебе народиться дочка. І хтось таке зробить із нею», — згадує зірка.

Олю Полякову мало не зґвалтували у 90-ті роки

Також українська знаменитість розповіла, що в неї якось зав’язалися стосунки з одним із таких бандитів, але коли вона захотіла його покинути, той підіслав своїх друзів і її побили. Вона три місяці провела у медичній установі.

"Телеграф" писав раніше, що дочку Олі Полякової захейтіли в мережі. Дівчина поділилася світлинами зі столиці Франції.