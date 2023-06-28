"Это был ужас": Оля Полякова призналась, как в 16 лет бандиты вывезли ее в лес, чтобы изнасиловать (видео)

Певица также рассказала, что ее избили и она три месяца провела в больнице

Украинская исполнительница Оля Полякова, которая в свое время "наказала" певицу-предательницу Ани Лорак, поделилась шокирующими историями о своей юности, которую провела в Виннице. Артистка рассказала, что в 90-е годы столкнулась с рэкетом и чудом избежала изнасилования.

Об этом певица рассказала на YouTube-шоу "Взрослые девочки", которое ведет с Машей Ефросининой.

Популярная артистка рассказала, что жила в Виннице и в лихие 90-е было множество бандитов в городе, которым было позволено абсолютно все и они ко многим придирались, в частности к ней. Однажды ее даже пытались изнасиловать и для этого вывезли в 16-летнем возрасте в лес, но все обошлось.

Оля Полякова призналась, что ей удалось договориться с бандитами, потому что у нее был хорошо "подвешен" язык и она пыталась давить на них психологически.

"Я говорила, что я девственница. Это была правда. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то такое сделает с ней", — вспоминает звезда.

Олю Полякову чуть не изнасиловали в 90-е годы

Также украинская знаменитость рассказала, что у нее однажды завязались отношения с одним из таких бандитов, но когда она захотела его бросить, тот подослал своих друзей и ее избили. Она три месяца провела в медицинском учреждении.

"Телеграф" писал ранее, что дочь Оли Поляковой захейтили в сети. Девушка поделилась фотографиями из столицы Франции.