"Хочу жить, а не выживать": дочь Поляковой под фото из Парижа получила волну хейта

Девушка делится своими размышлениями на своей странице в инстаграме

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, которая недавно призналась, что отправила Ани Лорак послание с матом, на днях отпраздновала свое 18-летие. Маша Полякова отправилась в Париж вместе со своим парнем Артуром. Оттуда и запостила несколько фото с подписью, которая не на шутку разозлила украинцев.

Скандальное сообщение дочери Поляковой появилось в ее Instagram накануне. Девушка выложила два фото: на одном она позирует сама – на фоне Эйфелевой башни, на втором – целуется со своим парнем на одной из улочек Парижа. Однако возмутили людей не сами фотографии, а подпись к ним. "Хочу жить, а не выживать", — подписала их Мария Полякова.

Под постом уже собралось несколько десятков комментариев и далеко не все они положительные. Многие считают такие слова девушки по меньшей мере неуместными во время войны. Тем более, что дочь Оли Поляковой сейчас не в Украине и вряд ли, по мнению пользователей соцсети, может представить себе, что на самом деле значит "выживать".

Я тоже так хочу жить и не вы***ваться

Иди работай

Что мешает?

Это кто там выживает? Ты? Ах ты же га*но, не стыдно??? — пишут в комментариях возмущенные люди.

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