Блогерка-"эскортница" получила награду от ГУР: в сети бурно обсуждают

Девушка пообещала рассказать, как получила медаль, но после победы

Советник главы ОП Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами и инфлюэнсерами. Среди них были Саша Бо, Евгения Таллер, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Никита Добрынин, Таня Парфильева и Даша Цветкова, а также другие. Об этом блоггеры сами делятся на своих страницах.

Наибольшим шумом обернулся тот факт, что во время мероприятия украинская блогерша Ксюша Манекен получила отличие от Главного управления разведки — медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени. Ее настоящее имя – Оксана Волощук – известная украинская инстаблогерша (413 тыс. подписчиков), фотомодель, а также занимается брачным бизнесом.

В сети о ней еще упоминают, как об эскортнице, поскольку в интервью Рамине Эсхакзай она рассказала, что с 19 до 22 лет занималась эскортом, а затем открыла брачное агентство. У себя на странице в Instagram она заявила, что получила медаль от ГУР. Пока неизвестно, за что Волощук получила отличие, однако пообещала рассказать об этом по окончании войны.

В сети поднялась шумиха из-за получения блогершей медали. Людей смутила сама деятельность Волощук, поскольку в соцсетях у нее преимущественно фото из жанра легкой эротики или ню. Кроме того, ей вспомнили высказывания многолетней давности по Крыму.

Сама девушка отреагировала на это, сказала, что тогда не интересовалась политикой и не понимала, что происходит. Но сейчас это поменялось.

В соцсетях продолжается бурное обсуждение происшествия. Говорят и о неоднозначности самого мероприятия, и вспоминают других блогеров, посвятивших свою деятельность более патриотической тематике, чем приглашенные.

Волощук даже попала в базу центра "Миротворец". Там отмечают, что она легализировала кремлевские наративы.

По словам остальных блогеров, на встрече они "обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения, а также как не выгореть, не упасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух". Так, блогерша Саша Бо поинтересовалась, когда закончится война, на что Подоляк ответил:

"Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится". После этого Подоляка попросили "дать слово пацана", в ответ тот рассмеялся.

Добавим, "Телеграф" писал подробнее о том, как отреагировали в сети на встречу в Офисе президента с инстаблогерами. Также напомним, что накануне скандал вызвало высказывание известного украинского комика, сбежавшего в Турцию.