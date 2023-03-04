После скандала с вагнеровцем блогерша Рамина написала заявление об увольнении (фото)

31-летняя Рамина Эсхакзай приняла кардинальное решение относительно своего YouTube-канала

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, оскандалившаяся с интервью с пленным бойцом ЧВК "Вагнер", заявила фолловерам, что закрывает собственный авторский проект на YouTube под названием "Ходят слухи".

Девушка запостила в Инстаграме фото, на котором изображено написанное Раминой заявление об увольнении с должности автора и ведущей канала по собственному желанию. Заявление датируется 4 марта.

"У всех есть свое начало и конец. Я благодарна зрителям за просмотры, комментарии и подписки. Сейчас на канале 1,3 миллиона человек, которые почти 4 года были со мной". – заявила блогерша.

В новом интервью со своим женихом Евгением Прониным Рамина рассказала, что она и дальше будет вести канал, но только под другим названием — RAMINA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский блогер и комик Андрей Щегель сбежал от мобилизации из Украині в Турцию. Парень считает, что он имеет "право на ох**ную жизнь", в то время, как молодые парни погибают за свою страну.