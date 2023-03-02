"Видна целая куча комплексов": интервью Ефросининой с Лаченом захейтили в сети

Ведущая назвала себя лучшим интервьюером, однако в сети засомневались

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, сестра которой живет в россии, стала объектом критики пользователей сети.

На днях на своем YouTube-канале 43-летняя звезда выпустила видео с интервью, гостем которого стал молодой украинский блогер Игорь Лаченков. 23-парень из Днепра имеет собственный украиноязычный Телеграф-канал "Лачен пише", где освещается война россии против нашей страны, количество подписчиков которого насчитывается свыше 1 миллиона.

В то время как самого Игоря очень расхвалили и назвали представителем сознательной украинской молодежи, Ефросинину захейтили: ее вопросы к молодому человеку назвали неинтересными; упрекли Машу в том, что она пригласила на разговор Лаченкова только для увеличения количества своих фолловеров, ведь до этого про парня ведущая ничего не знала, поэтому решила воспользоваться популярностью Игоря.

Также телеведущую назвали слабым интервьюером, хотя сама Ефросинина считает наоборот. В недавнем интеврью, где уже задавали вопросы Маше, она назвала себя самым лучшим интервьюером в Украине.

Ранее мы рассказывали, что Машу Ефросинину в россии признали террористкой и объявили в розыск. Это произошло в конце января этого года. Звезда на такой "уровень признания" отреагировала с юмором.