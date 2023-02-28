Маша Ефросинина впервые открыто заговорила о сестре Лизе Ющенко, которая сейчас находится в россии (видео)

37-летняя Лиза, кроме всего, бывшая невестка третьего Президента Украины и сейчас живет в Москве

Известная украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина, недавно показавшая свою подросшую дочь-красавицу, наконец-то решилась рассказать об отношениях с родной сестрой. Лиза Ющенко живет в россии и с начала полномасштабного вторжения только раз публично вспомнила о своей Родине.

Какие у нее отношения с сестрой сейчас Ефросинина рассказала накануне в интервью YouTube-каналу "Разговор". Звезда очень остро отреагировала на этот вопрос ведущего, однако решила все же ответить: "Я скажу честно, как есть: наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. (…) Для нас это достаточно трудная тема (имеется в виду семья — ред.)". Ефросинина добавляет, что эта тема для нее сложная, поэтому больше ничего на этот счет она рассказывать не собирается. Тем более, как заметила телеведущая: "Дальше это уже будет пересечение тех границ, за которые отвечаю не только я".

Отметим, что родная сестра Маши Ефросининой – 37-летняя Лиза Ющенко – невестка третьего Президента Украины Виктора Ющенко. В 2009 году она вышла замуж за его сына Андрея и взяла его фамилию. Пара развелась в конце 2012 года, у них есть общая дочь, которой на сегодня уже 13 лет. Сейчас младшая сестра известной украинской телеведущей живет в Москве. Там она вышла замуж за российского бизнесмена. У них также есть ребенок – на этот раз Лиза родила сына.

24 февраля 2022 года Елизавета Ющенко разместила в своем инстаграме (ее профиль закрыт — ред.) изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Однако россию страной-агрессором она не называет и вообще — это единственное ее публичное высказывание о войне в Украине.

Лиза Ющенко

Ранее мы рассказывали, что Машу Ефросинину в россии признали террористкой и объявили в розыск. Это произошло в конце января этого года. Звезда на такой "уровень признания" отреагировала с юмором.