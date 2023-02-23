Алина Гросу впервые за долгое время ответила, вместе ли они с россиянином Полянским

Звезда рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в конце прошлого года перенесла сложную операцию, официально подтвердила статус своих отношений с российским актером Романом Полянским. До этого звезда аккуратно обходила эту тему, время от времени намекая на свое одиночество, а теперь окончательно расставила все точки над "i".

В своих инстаграм-сторис артистка отвечала на вопросы поклонников. Одного из них заинтересовало, до сих пор ли она вместе с Полянским, и Гросу неожиданно решила ответить: "Ни парня, ни любовника у меня нет!", – заявила певица.

Больше об этой ситуации Алина Гросу ничего не рассказала, поэтому непонятно, когда именно пара рассталась. Новых фото с российским актером певица не выставляла уже давно, у него тоже общих фотографий с украинской певицей уже давно не сыщешь.

Напомним, что Гросу и Полянский начали встречаться еще в 2019 году. Он снимался в ее клипах и в какой-то момент между ними проскочила искра. Одно время российский актер даже жил с артисткой в Украине. Однако все изменилось после полномасштабного вторжения россии: россиянин молчал, никак не комментируя события в Украине, и закрыл свою страницу в инстаграме. Гросу тем временем стала намекать, что чувствует себя одинокой.

Фото с инстаграм-страницы Алины Гросу

Ранее мы рассказывали о "пинг-понге", который устроили в сети украинская блогер-миллионница Алина Шаманская и ее муж, звезда "95 квартала" Руслан Ханумак. Пара разошлась, но причины расставания у сторон очень разнятся — она обвиняет его в измене, он говорит, что конец их отношениям пришел гораздо раньше.