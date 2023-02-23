Аліна Гросу вперше за довгий час відповіла, чи разом вони з росіянином Полянським

Зірка розказала, що зараз відбувається у її особистому житті

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка наприкінці минулого року перенесла складну операцію, офіційно підтвердила статус своїх стосунків із російським актором Романом Полянським. До цього зірка акуратно оминала цю тему, час від часу натякаючи на свою самотність, а тепер остаточно розставила всі крапки над "і".

У своїх інстаграм-сторіз артистка відповідала на запитання шанувальників. Одного з них зацікавило, чи досі вона разом із Полянським, і Гросу неочікувано вирішила відповісти: "Ні хлопця, ні коханця в мене не-ма-є!", — заявила співачка.

Більше про цю ситуацію Аліна Гросу нічого не розповіла, тож незрозуміло, коли саме пара розсталася. Нових фото з російським актором співачка не виставляла вже давно, у нього теж спільних світлин з українською співачкою вже давно не знайдеш.

Нагадаємо, що Гросу та Полянський почали зустрічатися ще в 2019 році. Він знімався у її кліпах і в певний момент між ними проскочила іскра. Певний час російський актор навіть жив із артисткою в Україні. Однак все змінилося після повномасштабного вторгнення рф: росіянин мовчав, ніяк не коментуючи події в Україні, та закрив свою сторінку в інстаграмі. Гросу тим часом почала натякати, що почувається самотньою.

Фото з інстаграм-сторінки Аліни Гросу

Раніше ми розповідали про "пінг-понг", який влаштували у мережі українська блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська та її чоловік, зірка "95 кварталу" Руслан Ханумак. Пара розійшлася, але причини розставання у сторін дуже різняться — вона звинувачує його у зраді, він каже, що кінець їхнім стосункам прийшов набагато раніше.