"У житті якийсь треш": схудла Гросу перенесла складну операцію

Артистка поділилася кількома фото із лікарняної палати.

Популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу, PR-менеджер якої раніше потрапила у скандал із шахрайством, повідомила, що зараз перебуває у лікарні. Щобільше, кілька днів тому артистці зробили складну операцію, яка тривала 3,5 години.

Про свій стан Гросу поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі, розмістивши також кілька знімків зі своєї палати. Подробиць співачка не повідомила, також вона не розповіла і чому їй робили операцію. Варто також відзначити, що Аліна дуже схудла і прийшла до тями.

"У мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був... нещодавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години... я не дуже хочу уточнювати що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього боюся. Відчуваю себе зараз більш менш стабільно. Сподіваюся, що якнайшвидше повернуся до вас і до нормального життя» — написала Гросу у підписі до фото.

У коментарях шанувальники артистки бажають їй здоров’я, а також швидкого одужання.

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