Змарніла Сумська показала, де ховається від обстрілів (фото)

Заслужена артистка України поділилася новими фото та звернулася до українців у важкі часи

Українська актриса театру та кіно Ольга Сумська показала нові фото без макіяжу, а також звернулася до українців із важливим проханням.

56-річна артистка опублікувала в Інстаграмі пару знімків, на яких вона без макіяжу позує зі своїми улюбленцями, мініатюрними собачками — Жасмін і Джессі. Разом із вихованцями зірка ховалася від обстрілів 18 жовтня у приміщенні, схожому на гардероб.

На свіжих кадрах Ольга Сумська виглядає дуже втомленою, проте це не дивно, адже зараз війна відбивається на всіх українцях — як зірок шоубізнесу, так і звичайних мирних громадян. У своєму новому посту актриса закликала своїх шанувальників триматися в цей важкий для всіх час, а також попросила не забувати заощаджувати електроенергію.

"Тримаємось! Не забуваємо економити ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ!!!‼️‼️‼️ Мої манюні завжди дарують море любові!", — написала Сумська у соцмережі.

У коментарях підписники актриси називають її дуже гарною жінкою, навіть без макіяжу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Наталія Могилевська на власні очі побачила один із ворожих безпілотників у себе над будинком. Артистка зізналася, що дуже злякалася.