Осунувшаяся Сумская показала, где прячется от обстрелов (фото)

Заслуженная артистка Украины поделилась новыми фото и обратилась к украинцам в тяжелое время

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала новые фото без макияжа, а также обратилась к украинцам с важной просьбой.

56-летняя артистка опубликовала в Инстаграме пару снимков, на которых она без мейкапа позирует со своими любимцами, миниатюрными собачками — Жасмин и Джесси. Вместе с питомцами звезда пряталась от обстрелов 18 октября в помещении, похожим на гардероб.

На свежих кадрах Ольга Сумская выглядит очень уставшей, однако это неудивительно, ведь сейчас война отражается на всех украинцах — как звезд шоу-бизнеса, так и обычных мирных граждан. В своем новом посте актриса призвала своих поклонников держаться в это трудное для всех время, а также попросила не забывать экономить электроэнергию.

"Держимся! Не забываем экономить ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!!‼️‼️‼️ Мои манюни всегда дарят море любви!", — написала Сумская в соцсети.

В комментариях подписчики актрисы называют ее очень красивой женщиной, даже без макияжа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Наталья Могилевская воочию увидела один из вражеских беспилотников у себя над домом. Артистка призналась, что очень испугалась.