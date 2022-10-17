"Пытались с соседями его сбить": украинская певица показала, как над ее домом в Киеве летал российский дрон (видео)

Могилевская призналась, что очень боялась падения беспилотника на ее дом

В понедельник, 17 октября, Киев подвергся масштабной атаке иранских дронов. Один из вражеских беспилотников воочию увидела и украинская певица Наталья Могилевская. Ей даже удалось заснять БПЛА.

Роликом Могилевская поделилась на своей странице в Instagram. В видео можно услышать громкий звук, который издают иранский беспилотник. Артистка призналась, что очень боялась падения аппарата на свой дом.

Так, Могилевская поделилась с подписчиками эмоциями от увиденного дрона над крышей собственного дома.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", — говорится в публикации.

В комментариях пользователи поддерживают певицу и желают ей сил. Многие отметили, что тоже видели дроны в понедельник в столице Украины.

Напомним, на сегодняшний обстрел украинских городов иранскими дронами-камикадзе и российскими ракетами отреагировала известная певица София Ротару. Артистка ограничилась фотографией разрушенного дома и смайлом в Инстаграм-сторис.

Как ранее сообщалось, 17 октября в результате атаки БПЛА рф произошел взрыв в жилой многоэтажке в Шевченковском районе Киева. В результате налета дрона-камикадзе погибли по меньшей мере три человека. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов оказался в самом эпицентре взрывов, сняв фото и видео первых минут после вражеской атаки.