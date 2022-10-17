Киев подвергается масштабной атаке дронов: в столице прозвучали новые взрывы, есть пострадавшие

Тревога в Киеве звучит более двух часов

Российские военные утром 17 октября атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Атаки шли волнами — после первых взрывов чуть ранее семи утра, враг атаковал снова — уже после восьми часов.

Как сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко — удар снова пришелся по Шевченковскому району, в центре города де взрыв прозвучал полутора часами ранее. Целились ли оккупанты в то же место пока неизвестно. В первые взрывы прилет пришелся по нежилому зданию, но окружающие жилые дома получили повреждения.

Учебные заведения в Киеве переведены на понедельник на дистанционный режим работы. По данным советника главы МВД Антона Геращенко, один из дронов мог ударить в жилой дом. В КГВА Киева подтвердили прилет по жилой высотке.

Четыре взрыва подтверждены в столице

Шевченковский районе на карте Киева

На месте первых взрывов работают пожарные и медики. В результате атаки есть пострадавшие — об этом сообщили в полиции, но количество не уточнили. Отмечается, что им на помощь пришли первыми патрульные полицейские, прибывшие на место.

Мэр города также опубликовал обломки одно из дронов-камикадзе. На нем видно надпись "Герань-2", так российские военные переназвали иранских "шахидов".

Обломки дрона-камикадзе в Киеве

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работают силы ПВО. Накануне россияне атаковали дронами Киевскую область — попали в объект критической инфраструктуры. Глава Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на атаку россиян по столице Украины призвав дать стране больше систем ПВО.