Агония россии: Ермак отреагировал на атаку дронами на Киев

Украине необходимо больше систем ПВО, чтобы обеспечить безопасность граждан

Ранним утром 17 октября в Киеве в центре города раздались взрывы и поднялся столб дыма. Подтверждены как минимум два — городской голова Виталий Кличко сообщил про атаку на Шевченковский район столицы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже прокомментировал атаку со стороны россии. "Такие действия похожи на агонию", написал он в Телеграм. Он подтвердил, что нападение на Киев осуществили дронами-камикадзе.

Ермак также призвал дать Украине больше системы противовоздушной обороны и как можно скорее, ведь у нашей страны нет времени на проволочки.

Сообщение Ермака про взрывы в Киеве

Ранее сообщалось, что Киев частично закрыли антидронным куполом. Им прикрыты особо важные объекты, но на полный монтаж системы необходимо около двух лет.

Вероятное фото возле места прилета

Тем временем тревога в Киеве длится около часа — сообщается про вероятность новой атаки дронами-камикадзе. Напомним, из-за них в Украине тревоги в последнее время длятся дольше — в ВСУ сообщили, что беспилотники к цели двигаются медленнее, чем ракеты и могут маневрировать в полете. Кроме дронов-камикадзе, которые терроризируют украинцев, Иран может передать россии и баллистические ракеты дальностью в несколько сотен километров.