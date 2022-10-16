Не только дроны-камикадзе: Иран может передать россиянам еще более опасное вооружение

Их вражеская армия может получить в дополнение к дронам-камикадзе, которыми россияне атакуют Украину

Власти Ирана могут передать российской стороне не только опасные дроны-камикадзе Arash 2, которые считаются значительно мощнее "шахидов", но и баллистические ракеты дальностью от 300 до 700 километров.

Такую информацию в воскресенье, 16 октября, получило издание The Washington Post. По информации источников, Иран тайно согласился отправить Кремлю первые ракеты класса "земля-земля" их производства.

Издание пишет, что Тегеран еще 18 сентября направил в Москву своих представителей, чтобы согласовать условия дополнительных поставок оружия. В списке фигурировали баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar – оба вида класса "земля-земля". Вдобавок к беспилотникам Mohajer-6 и Shahed-136, которыми россияне атаковали города Украины десятки раз.

Стоит отметить, что баллистические ракеты иранского производства типа Fateh-110 имеют дальность 300 километров, а четвертое поколение их имеет еще и повышенную точность. Что касается ракет Zolfaghar, то они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Напомним, что при этом иранские власти опровергают поставки любого вооружения для армии РФ. А данные о получении страной-агрессором беспилотников их производства в МИДе Ирана вообще назвали "необоснованными". По всей вероятности, таким образом власти страны пытаются минимизировать проблемы внутри страны. Об их причинах подробно расписано в нашем материале.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем иранский беспилотник Mohajer отличается от Shahed. Добавим, что оба вида дронов российские оккупанты применяли против Украины.