россия использует против Украины иранский БПЛА Mohajer: чем он отличается от Shahed

Такой тип иранского БПЛА легче сбить

Как известно, сейчас для Украины иранские беспилотники являются проблемой — недавно они атаковали Одессу, где произошел ряд взрывов. Однако и Вооруженными силами Украины такие дроны-камикадзе сбивались не раз.

Согласно последней информации, Иран поставил россии два типа дронов — разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 и дрон-камикадзе Shahed. Что касается Mohajer-6, то он предназначен для разведки и нанесения ударов по целям с воздуха. Этот БПЛА способен переносить до 4 единиц оружия, то есть может нести полезную нагрузку до 100 кг, при этом он весит около 600 кг.

В активе Mohajer-6 – бомбы Qaem, чья ориентировочная дальность – до 20 км, но на практике обычно не более 8 км, а также противотанковые ракеты Almas. Их дальность – 8 км.

Конкретной информации об использовании российскими войсками Mohajer-6 в открытом доступе не так уж много. Неизвестно, используют ли они их только как разведывательные или ударные. Как минимум один такой беспилотник российская федерация уже потеряла. Украинские зенитчики сбили иранский БПЛА Mohajer-6 23 сентября.

Для Воздушных сил ВСУ такой беспилотник должен быть достаточно легкой целью, ведь дальность его оружия всего 8 км. В частности, и для расчетов ПЗРК это не трудно, поэтому при противодействии Mohajer-6 не нужно придумывать ничего нового.

Но, например, враг активно использует БПЛА Shahed как непосредственно для уничтожения вооружения и военной техники, так и для ударов по объектам инфраструктуры. Ситуация по их сбитию также иная. Они громкие и их легко обнаружить, но они могут летать слишком низко и это усложняет работу ПВО.

Иранский беспилотник Mohajer-6

Как сообщал Телеграф ранее, украинские войска уничтожили почти все российские беспилотники, и уже стало известно, как противодействовать иранским БПЛА.