Одессу атаковали "шахиды": слышны взрывы, над городом поднимается дым (фото и видео)

Утро воскресенья для многих одесситов явно не стало добрым

На рассвете 25 сентября в Одессе, после объявления воздушной тревоги, раздалось несколько громких взрывов. По предварительной информации, россияне вновь направили на город несколько иранских беспилотников ("шахидов"), есть успешное сбитие, однако сообщается и о прилете.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные Telegram-каналы "Одесса как она есть" и "Одесса INFO". Также факт взрывов подтверждают корреспонденты "Суспільного".

На данный момент одесситы слышали минимум два громких взрыва. Предполагается, что первый — это успешная работа наших сил ПВО. По крайней мере, на это намекает характерное облачко дыма, поднимающееся рядом с местом, где пролетала вражеская "птичка".

Дым над городом после одного из сбитий

Вот так летел один из дронов

Появилось в сети уже и видеофиксация самого момента сбития дрона — отчетливо видно вспышку в небе.

Однако не все со всеми российскими беспилотниками удалось успешно справиться. По неподтвержденным данным, "шахидом" был поражен один из объектов важной городской инфраструктуры.

Над одним из районов города поднимается дым, как после прилета

Официальной информации от представителей органов власти пока не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью не менее десяти раз россияне обстреляли из ракет многострадальное Запорожье. Есть пострадавшие.