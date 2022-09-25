Русский враг обстрелял Запорожье ракетами: в городе раздались взрывы, есть раненые (видео)

По предварительной информации, было около 10 прилетов

В ночь на воскресенье, 25 сентября, враг в очередной раз обстрелял Запорожье, в городе объявлялась воздушная тревога.

Об этом сообщил в своем Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Удар русских фашистов по Запорожью

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 "прилетов", — отметил чиновник.

Враг нанес удар по Запорожью

Старух призвал граждан находиться в укрытиях, ведь всегда есть риск повторных обстрелов.

"Соблюдение правил воздушной тревоги сохранит вашу жизнь", — добавил глава ОВА.

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Позже глава областной администрации рассказал, что удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья, а также в селе недалеко от областного центра.

Обстрел Запоржья

По информации Александра Старуха, в результате обстрела оккупантов ранения получили три человека. Кроме этого, существенно повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Напомним, ночью 24 сентября русские захватчики совершили ракетную атаку на Запорожье. Известно по меньшей мере 5 прилетов по городу. Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор города и вызвала пожар в многоэтажном доме. В результате атаки погибли и пострадали люди.