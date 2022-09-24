Украина продолжает получать поддержку от многих зарубежных партнеров, но это не уберегает нас полностью от атак оккупантов

ВСУ продолжают противостоять российской навале уже 213-й день подряд. Украине помогают люди со всего мира, включая высокопоставленных политиков, однако россия пока не видит для себя возможности остановиться. Это выливается в регулярный террор и атаки даже ночью, без которых не обошлось и раннее начало субботы, 24 сентября.

"Телеграф" собрал подборку важных новостей за последние несколько часов, которые вы могли проспать, набираясь сил перед очередным непростым днем. Данные касаются не только Украины, но и отдельных заявлений мировых лидеров.

Ночные взрывы

Пока еще ни одна ночь после полномасштабного вторжения рф в Украину не была спокойной в нашей стране. Прошедшая — не исключение, ведь в Запорожье и Николаеве звучали мощные взрывы. Последствия второго еще уточняются, а вот первый принес и человеческие потери, и разрушения инфраструктуры.

Было не менее пяти прилетов по Запорожью, зафиксировано попадание в один из жилых домов, был пожар. Как сообщил глава ОВА Александр Старух, к сожалению, минимум один человек погиб, еще семеро получили травмы различной тяжести.

Последствия ночного прилета в Запорожье

США не признают российские референдумы и готовят "ответку"

Нет, речь не об аннексии Вашингтоном какого-нибудь из регионов россии. Все куда проще и сложнее одновременно — президент Джо Байден предупредил диктатора путина и его окружение, что экономика страны-агрессора почувствует на себе всю мощь экономических санкций. Также были обещаны дополнительные серьезные финансовые потери со стороны Кремля.

Байден в своей речи подчеркнул, что Штаты никогда не признают украинские территории "ничем другим, кроме как частью Украины", сообщает Reuters. Вполне вероятно, что над очередными санкциями США будет работать совместно с другими иностранными партнерами нашей страны.

"Азовцы" пройдут реабилитацию в Турции

Освобожденные из плена защитники Мариуполя, которые являлись командирами обороны "Азовстали", вынуждены провести весь остаток времени до конца войны на территории Турции. Для них выделили специальное заведение, а также пообещали провести реабилитацию.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, изнеможенных пленом военных проведут через медицинские проверки, а также помогут им восстановиться не только физически, но и психологически. В список тех, кто останется на турецкой земле, вошли командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), его зам Святослав Паламар, в.о. командира 36-й оБМП Сергей Волынский ("Волына"), Олег Хоменко и Денис Шлега.

Израиль почти не помогает Украине

Об этом в свежем интервью Ouest-France заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, обычные люди продолжают поддерживать украинцев и выступать против агрессии россии. Однако схожих действий со стороны правительства Израиля практически не наблюдается.

"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль, — заявил глава государства. — Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны".

Также он подчеркнул, что представители Украины не раз дискутировали и просили о помощи у Израиля. Пока безрезультатно. Это Зеленский связывает с большим влиянием россии.

Хорошие новости с юга Украины

Оперативное командование "Юг" порадовало данными с южного направления фронта. Лишь за последние сутки нашим защитникам удалось уничтожить шесть иранских беспилотников (уже прозванных в народе "балалайками" из-за их формы), а также навсегда приземлить российские вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Также россияне не досчитались понтонной переправы в Новой Каховке, несколько скоплений техники в Бериславском районе, ЗРК "Тор" на Николаевщине, а вдобавок — сразу трех сосредоточий сил и средств в Херсонском и Каховском районах. За сутки армия врага на этом направлении потеряла минимум 51 солдата, гаубицу "Мста-Б", танк и 16 различных броневиков.

Желаем всем продуктивной и тихой субботы. За происходящим же на протяжении дня вы можете следить с помощью нашего регулярно обновляющегося текстового онлайна: Война — день 213: ВСУ освобождают Украину, "референдумы" под дулами автоматов.