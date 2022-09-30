Украина уничтожила практически все российские беспилотники, на очереди — иранские

В "Аэроразведке" подтвердили полное фиаско рф при использовании БПЛА "Орлан" и рассказали, как бороться с "камикадзе"

Украина с начала войны почти полностью истребила все российские беспилотные летательные аппараты модели "Орлан", которые на фронте оккупанты заменили иранскими коптерами. Впрочем, россия разрабатывала вместе с Ираном эти БПЛА еще задолго до такого беспилотного фиаско в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник.

"Орланов" уже столько насбивали, что фактически уничтожили их все физически. Их у россиян остались разве что единицы. Вы же помните, оккупанты использовали уже и МЧСные "Орланы". То есть, россия повынимала уже все, что только можно было", — говорит он.

По словам эксперта, в то же время дроны-камикадзе из Ирана россия "не то, что бы вчера заказала" — оккупанты готовились к массовому использованию иранских БПЛА очень давно".

"Известно, что именно в разработке этих коптеров специалисты из россии так же участвовали. Те заводы, где их производят, построили не только иранцы. Это делалось совместно с россией. Суть в том, что россияне заранее (а не то, что они вчера сказали, мол, "ой у нас нет "Орланов", а что нам еще купить, давайте приобретем у иранцев") вели техническую подготовку. Это было дерево, которое русские посадили давно, а сейчас оно выросло", — рассказал Юник.

Он добавил, что характеристики аппаратов из Ирана известны украинским военным, однако все еще остается отрытым вопрос эффективной борьбы с этим технологическим вызовом для ВСУ и гражданских.

"Сейчас мы можем их только физически сбивать. То есть, у нас еще нет средств, как им противодействовать в эфире и как их можно заглушить, — отмечает Юник. — Фактически, если вы умеете заглушить дрон, то это можно сделать преждевременно, даже еще до того момента, когда он прилетит к вам. То есть можно поставить какой-нибудь заслон, например, перед городом, перед объектом, а этих возможностей у нас еще нет, так что сейчас мы можем его фиксировать и сбивать только уже в месте, где коптер хочет нас поразить. Сами понимаете, что в данном случае все зависит от опытности украинских военных, которые это делают, но человеческий фактор всегда имеет место. В принципе, характеристики этих коптеров нам известны плюс/минус, но пока нет тех средств, которые 100% будут им противодействовать".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что к концу 218-го дня полномасштабного вторжения украинские силы ПВО "прервали полет" российских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесскую и Николаевскую области.

Также мы информировали, что в ближайшее время Украина может получить от США систему ПВО "Титан", которая станет надежным "щитом" от путинских дронов.