ВСУ прервали полет "злобных птиц": на юге Украины уничтожено 5 вражеских дронов-камикадзе

Дроны запускались по мирным городам из акватории Черного моря

На исходе 218-го дня войны украинские силы ПВО "прервали полет" русских дронов-камикадзе, которые пытались атаковать Одесскую и Николаевскую области.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

"С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе Shahed-136 юг Украины", — сказано в сообщении.

Отмечается, что пять баражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг":

два — на Одесском направлении;

три — на Николаевском направлении.

"Пуски Shahed-136 производились из акватории Черного моря", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщение Воздушных сил Украины

Напомним, что в ближайшее время Украина может получить от США систему ПВО "Титан", которая станет надежным "щитом" от путинских дронов.