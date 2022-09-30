ВСУ прервали полет "злобных птиц": на юге Украины уничтожено 5 вражеских дронов-камикадзе
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Дроны запускались по мирным городам из акватории Черного моря
На исходе 218-го дня войны украинские силы ПВО "прервали полет" русских дронов-камикадзе, которые пытались атаковать Одесскую и Николаевскую области.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
"С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе Shahed-136 юг Украины", — сказано в сообщении.
Отмечается, что пять баражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг":
- два — на Одесском направлении;
- три — на Николаевском направлении.
"Пуски Shahed-136 производились из акватории Черного моря", — добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, что в ближайшее время Украина может получить от США систему ПВО "Титан", которая станет надежным "щитом" от путинских дронов.