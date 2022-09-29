Украина получит от США систему ПВО "Титан" против дронов? Что известно о новом оружии

Система защиты от дронов является новинкой в военной сфере

В среду, 28 сентября, Министерство обороны США опубликовало перечень военной помощи для Украины на общую сумму в $1,1 млрд, в который помимо 18 новых "Химарсов" вошло еще много другой техники. В их числе и 2 некие системы противодроновой защиты.

Какие именно системы защиты от БПЛА имелись в виду — непонятно. Но вероятно, что Украина получит систему "Титан", предназначенную для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Еще 17 августа мировые СМИ сообщали о том, что Минобороны США заключил договор с компанией BlueHalo на поставку систем борьбы с беспилотниками "Titan". О каком именно количестве систем идет речь – неизвестно, но общая сумма контракта оценивается в $24 млн.

Согласно данным производителя, система "Titan" представляет из себя компактное и мобильное автоматизированное устройство, которое работает в автоматическом режиме после запуска. На подготовку к работе требуется не более 5 минут, а после включения может работать сама без всякого участия человека.

Принцип работы Titan состоит в обнаружении вражеского БПЛА на расстоянии порядка 3 км от места расположения станции, с последующим воздействием на дрон радиочастотным излучением, что заставляет беспилотник садиться на землю. Таким образом вражеский дрон не только не нанесет никакого ущерба, но еще и будет захвачен целым для изучения. При этом, союзная техника и электроника, как утверждает производитель, не получает никакого ущерба.

Тем временем украинская военная мощь в лице БПЛА продолжает расти и помимо западных образцов над полем боя все чаще летают дроны от украинских производителей.