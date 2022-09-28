Укр

"В два раза больше веселья": США удвоят количество HIMARS в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
HIMARS Новость обновлена 28 сентября 2022, 22:11
HIMARS

В пакете предусмотрено и другое оружие и техника

США передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут еще 18 реактивных установок залпового огня HIMARS.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет включает в себя оружие и снаряжение на 1,1 миллиарда долларов. Средства на закупку оружия были выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), то есть были закуплены напрямую у производителей, а не взяты из арсенала вооруженных сил США.

В оборонном ведомстве также привели полный перечень поставляемого оружия:

  • 18 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • 150 единиц многоцелевых машин HMMWV ("Хамви");
  • 150 бронированных машин для буксировки тяжелых орудий;
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • два радара для БПЛА;
  • 20 многоцелевых радаров;
  • системы для борьбы с БПЛА;
  • системы связи и наблюдения, а также оптика;
  • оборудование для разминирования;
  • бронежилеты и полевое снаряжение;
  • финансирование обучения.

В Пентагоне также напомнили, что уже передали Украине военной помощи на сумму в 19 миллиардов долларов, с которых чуть более 16 поступили после начала вторжения.

Стоит отметить, что на вооружении ВСУ, по данным Минобороны, всего находится "больше двадцати" установок HIMARS, M270 и MARS. То есть поставка еще 18 единиц практически удвоит их количество.

Эту ситуацию очень метко описал в своем Твиттер старший советник при Конгрессе США Пол Массаро, который известен бескомпромиссной поддержкой Украины.

"Еще 18 HIMARS едут в Украину. В два раза больше HIMARS, в два раза больше веселья", — написал он.

Как известно, использование высокоточной и дальнобойной РСЗО HIMARS летом фактически переломило ситуацию на передовой, заставив оккупантов, испытывающих нехватку боеприпасов, остановить продвижение. Сама же реактивная система залпового огня стала для Украины настоящим чудо-оружием.

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