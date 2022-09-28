"В два раза больше веселья": США удвоят количество HIMARS в Украине

В пакете предусмотрено и другое оружие и техника

США передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут еще 18 реактивных установок залпового огня HIMARS.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет включает в себя оружие и снаряжение на 1,1 миллиарда долларов. Средства на закупку оружия были выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), то есть были закуплены напрямую у производителей, а не взяты из арсенала вооруженных сил США.

В оборонном ведомстве также привели полный перечень поставляемого оружия:

18 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

150 единиц многоцелевых машин HMMWV ("Хамви");

150 бронированных машин для буксировки тяжелых орудий;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

два радара для БПЛА;

20 многоцелевых радаров;

системы для борьбы с БПЛА;

системы связи и наблюдения, а также оптика;

оборудование для разминирования;

бронежилеты и полевое снаряжение;

финансирование обучения.

В Пентагоне также напомнили, что уже передали Украине военной помощи на сумму в 19 миллиардов долларов, с которых чуть более 16 поступили после начала вторжения.

Стоит отметить, что на вооружении ВСУ, по данным Минобороны, всего находится "больше двадцати" установок HIMARS, M270 и MARS. То есть поставка еще 18 единиц практически удвоит их количество.

Эту ситуацию очень метко описал в своем Твиттер старший советник при Конгрессе США Пол Массаро, который известен бескомпромиссной поддержкой Украины.

"Еще 18 HIMARS едут в Украину. В два раза больше HIMARS, в два раза больше веселья", — написал он.

Как известно, использование высокоточной и дальнобойной РСЗО HIMARS летом фактически переломило ситуацию на передовой, заставив оккупантов, испытывающих нехватку боеприпасов, остановить продвижение. Сама же реактивная система залпового огня стала для Украины настоящим чудо-оружием.