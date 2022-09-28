США готовят ответ на "референдумы": Украина получит дополнительные HIMARS

О выделении пакета помощи будет сообщено в ближайшие дни

США готовят новый пакет вооружения для Украины в ответ на проведение россией так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц, о выделении нового пакета военной помощи объемом в 1,1 миллиарда долларов будет сообщено в ближайшие дни.

Предварительно известно, что новый пакет задействует средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что позволит администрации американского президента Джо Байдена закупить оружие напрямую у производителей, а не брать его из запасов армии.

Также сообщается, что в пакет войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже успели сделать громкое имя в Украине, а также боеприпасы к ним. Кроме того, пакет будет включать в себя системы борьбы с БПЛА, радиолокационные комплексы, запчасти, а также обучение бойцов ВСУ и техническую поддержку.

Как сообщалось ранее, 27 сентября оккупанты завершили проводить т.н. "референдум" в четырех областях Украины, при этом в скором времени были обнародованы их результаты, которые ожидаемо якобы показали зашкаливающую поддержку. Естественно, признавать их результаты страны Европы и США не стали.

Президент Украины Владимир Зеленский позже выступил перед Советом безопасности ООН и рассказал, как можно наказать россию за попытку аннексировать часть территории нашей страны.