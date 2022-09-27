Российские СМИ показали первые "результаты референдумов"

Результаты достаточно предсказуемы

Российские СМИ опубликовали первые "промежуточные результаты" "референдумов", проходящие с 23 по 27 сентября, о присоединении к российской федерации захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Предварительные данные референдума представлены во вторник, 27 сентября, в "едином центре сбора данных об итогах голосования на референдумах" по вхождению в состав рф.

Такую информацию, в частности, подтвердило российское пропагандистское информационное агентство "Интерфакс". Во всех четырех областях "показатели" превышают 95%.

Так называемая "днр": за "вхождение в состав россии" — 98,05% голосов (по данным обработки 16,06% протоколов);

Так называемая "лнр": за "вхождение в состав россии" — 97,79% голосов (по данным обработки 14,07% протоколов);

Оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" — 98% голосов (по данным обработки 20% протоколов);

Оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" — 96,97% голосов (по данным обработки 14% протоколов).

Новость обновляется…